Владимир Ефимов: На востоке столицы реконструируют съезды на МКАД

Участок Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой будет реконструирован. Работы затронут съезды, полосы разгона, боковые проезды и заездные карманы в районе пересечений кольцевой дороги с шоссе Энтузиастов, Носовихинским шоссе и улицей Победы.

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Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Проектом предусматривается строительство и реконструкция 5,5 километра дорог. Сюда входит строительство бокового проезда вдоль внешней стороны МКАД на участке 1–3 километров, а также работы по реконструкции существующих и возведению новых съездов. Сейчас на объекте идут мероприятия подготовительного этапа. Плановое окончание строительства приходится на август 2026 года, – отметил Владимир Ефимов.

Зоны проведения работ расположены в столичных районах Ивановское, Вешняки, Новокосино и Косино-Ухтомский, а также в городском округе Реутов Московской области. Реализация объекта позволит улучшить их транспортное обслуживание.

— В частности, запланировано строительство съезда с бокового проезда МКАД на Ивановский мост, въезда-выезда с МКАД на улицу Сталеваров, соединение и реконструкция улиц Косинская и Реутовской. В Реутове на улице Победы обновят съезд с кольцевой дороги, на этой же улице организуют круговое движение транспорта», — добавил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году в столице построили 100 километров дорог, 25 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.