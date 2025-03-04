Кинопарк «Москино» приглашает отметить 8 Марта

В выходные, 8 и 9 марта, в кинопарке «Москино» можно будет научиться делать макияж, как у киногероинь, смастерить уникальные украшения, создать цветочные композиции и разучить движения бачаты или зумбы. Участие бесплатное при покупке комплексного билета в кинопарк.

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8 и 9 марта в образовательном центре кинопарка гримеры Светлана Шевцова и стилист Ирина Коновалова проведут мастер-классы. Они поделятся секретами профессионального макияжа, в том числе для съемок кино, а также научат делать модные прически. Начало в 13:00 и 16:30.

На площадке «Соборная площадь Москвы» прекрасных дам ждет фотосессия в ретростиле. Участницы примерят антуражные перчатки и будут попозировать с веерами и в изысканных шляпках. Сделать снимок на фоне цветочной композиции можно будет в декорациях «Центр Москвы». А начинающие актрисы и актеры смогут записать видеопоздравление — администраторы в этом помогут.

Мужчины, которые захотят порадовать своих спутниц, смогут принять участие в рыцарском квесте «Тот самый цветок». Героям предстоит преодолеть препятствия, чтобы сделать подарок своей возлюбленной.

В стеклянном здании у площадки «Ковбойский городок» пройдут творческие мастер-классы для юных участников и их родителей. Гостей приглашают создать уникальные украшения (в 13:00 и 16:00), декорировать бархатные ободки (в 12:00 и 15:00) и сделать подарок в современном стиле (в 11:00 и 14:00), передает официальный сайт мэра Москвы.