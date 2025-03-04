На Сахалине задержали рейс в Москву из-за поломки самолета

Самолет, который должен был вылететь из Южно-Сахалинска в Москву, задержан из-за технической неисправности. Отравления ожидают более 180 человек. Об этом во вторник, 4 марта, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

— Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс №1743 по маршруту Южно-Сахалинск-Москва, в связи с технической неисправностью, выявленной при подготовке к вылету, было отстранено от полетов. Перевозчиком принимаются меры по организации питания, расселения и перелета граждан. Отправления ожидают 188 пассажиров, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

Ранее более 20 российских граждан застряли в аэропорту Тбилиси из-за смены самолета на рейс WZ-560 авиакомпании Red Wings, который должен был отправиться в Москву в воскресенье, 2 марта, в 13:50 по грузинскому времени. Когда началась регистрация, пассажиры узнали, что самолет заменили на меньший по размеру, вследствие чего некоторым из них не досталось мест.