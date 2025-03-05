Московская акция «Ночь на катке» привлекла более 6,7 тысячи человек

Акция объединила 17 столичных площадок. Лидерами по посещаемости стали Парк Горького, «Сокольники» и ландшафтный парк «Митино».

Более 6,7 тысячи человек присоединились к ежегодной акции «Ночь на катке» в Москве. На площадках в разных районах города можно было бесплатно покататься на коньках и поучаствовать в мастер-классах.

«Акция объединила 17 столичных локаций. Лидером по посещаемости стал Парк Горького, на втором месте — парк “Сокольники”, на третьем — ландшафтный парк “Митино”», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

В 2025-м главной темой «Ночи на катке» стала Масленица и ее традиции. Например, гостей музея-заповедника «Царицыно» приглашали послушать русскую народную музыку, а посетителям сада имени Н.Э. Баумана предлагали сделать своими руками кокошники. На катке в Перовском парке для горожан и туристов проводили эстафеты и игры.

В этом году «Ночь на катке» прошла в рамках масштабного проекта «Зима в Москве». Он объединил около 53 тысяч сезонных мероприятий на свежем воздухе, в учреждениях культуры и спорта. Его участниками стали почти 30 миллионов человек, для которых организовали концерты, мастер-классы, иммерсивные шоу, квесты, экскурсии, лекции, кинопоказы, ярмарки и многое другое.