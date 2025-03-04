Более 250 тысяч газовых плит проверили в Москве с начала года

Специалисты Комплекса городского хозяйства проверили в этом году более 250 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

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— Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда. За январь-февраль проверили на соответствие требованиям безопасности более 250 тыс. газовых плит, что составляет почти 14 процентов от общего числа, — рассказал он.

Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время в столице порядка 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его.

— Незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения, — уточнил Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйстваподчеркнул, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена.

Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой «газ-контроль», которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.