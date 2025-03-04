На станции метро «Трубная» появился декор в виде цветов к Международному женскому дню

Украшения в виде бутонов алых роз разного размера начали появляться на станции метро «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии в преддверии Международного женского дня. Всего планируется разместить более 400 тематических украшений.

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Специалисты воссоздали форму цветов, используя пластичный материал.

«Мы украшаем транспортную инфраструктуру перед крупными государственными и городскими праздниками по поручению Сергея Собянина. В преддверии Международного женского дня по традиции разместили декор в виде цветов на станции метро “Трубная”: она расположена вблизи культурных точек притяжения, которые популярны у москвичей и гостей столицы», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Украшения закрепили на специальных металлических арках, оформленных в гамме самих цветов. Красный оттенок для бутонов выбрали в том числе потому, что он контрастирует с белым сводом станции и создает праздничную атмосферу. Увидеть тематическое оформление на «Трубной» и сделать яркие фото можно будет до 31 марта.