Собянин рассказал, как город помогает молодым москвичам найти свое призвание

Проект «Молодежь Москвы», который был запущен пять лет назад, стал масштабной платформой для развития и вдохновения молодых людей. Об этом во вторник, 4 марта, рассказал мэр города Сергей Собянин.

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На данный момент организовано более пяти тысяч мероприятий, включая карьерные форумы, конкурсы, творческие фестивали и образовательные программы. Эти мероприятия помогают молодым людям найти работу и открыть собственное дело.

Более трех тысяч инициатив в различных областях получили поддержку. Также был открыт мультиформатный центр «Молодежь Москвы», где можно бесплатно забронировать коворкинг, медиастудию, залы для мероприятий, тренировок и другие пространства. Запущен также портал «Молодежь Москвы», который помогает молодежи узнавать обо всех доступных возможностях.

— К проекту может присоединиться каждый желающий от 14 до 35 лет, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Движение Первых открывает прием заявок на Всероссийский проект «МедиаПритяжение», который реализуется по Национальному проекту «Молодежь и дети». Школьники, студенты, наставники и родители создадут полезный и уникальный контент, примерив на себя роли репортеров, журналистов, корреспондентов, продюсеров. Победители получат возможность отправится в Москву на большой медиафестиваль, а также сертификаты на приобретение профессиональной техники и другие полезные призы.