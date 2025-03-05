В Москве утвердили комплексное развитие территорий ряда районов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Северном и Юго-Западном административных округах столицы реорганизуют участки нежилой застройки по программе комплексного развития территорий.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«На улицах Степана Супруна, вл. 7, стр. 1, вл. 9 (САО) и Херсонской, вл. 35 (ЮЗАО) построим жильё для целей программы реновации и не только», — написал Собянин.

По словам главы города, на первых этажах разместят магазины и другие предприятия сферы услуг.

Также благоустроят дворы, обустроят детские и спортивные площадки, добавил мэр.

Ранее НСН со ссылкой на слова министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского сообщала, что Московский фонд реновации (МФР) в январе 2025 года определил подрядчиков для строительства жилья в рамках девяти проектов комплексного развития территорий (КРТ).