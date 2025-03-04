Три новостройки по реновации в Москве поставили на кадастровый учет в феврале

В феврале 2025 года поставлено на кадастровый учет три многоквартирных дома по программе реновации жилищного фонда столицы. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве.

«Учтенные за месяц жилые объекты расположены по адресам: ул. Базовская, д. 24Б (САО), Посланников пер., д. 6 (ЦАО) и ул. Бехтерева, д. 29, корп. 2 (ЮАО). Общая площадь этих домов составила 79,3 тыс. кв. м, где предусмотрено 622 квартиры», – говорится в сообщении.

Руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов, которого цитирует пресс-служба, уточнил, что за два первых месяца этого года в Москве оформлено 22 новостройки по программе реновации.

«В том числе – шесть домов на юге, четыре дома на севере, три дома на востоке, по два жилых комплекса учтено на северо-востоке, северо-западе и юго-востоке города, а в центре, на западе и юго-западе столицы на кадастровый учет поставлено по одному объекту. Эти многоэтажки рассчитаны более чем на 5 тыс. квартир», – сказал Майданов.

Общая площадь многоквартирных домов, поставленных в январе–феврале 2025 года на кадастровый учет по программе реновации составила 537 тыс. кв. м, что на 191,4 тыс. кв. м больше результата за аналогичный период 2024 года, когда на кадастровой карте Москвы появилось 15 домов суммарной площадью 345,6 тыс. кв. м.

Программа реновации жилищного фонда города Москвы утверждена в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 176 домов.