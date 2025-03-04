В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 4 градусов

Облачная погода, небольшие осадки и температура до плюс 4 градусов прогнозируются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от плюс 2 до плюс 4 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки в минус 1 градус.

Ветер будет западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться от ноля до плюс 5 градусов. В ночь на среду ожидается похолодание до минус 4 градусов.