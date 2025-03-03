Телеведущая Арина Шарапова заявила о важности создания нового цирка в Москве

Строить новый цирк в Москве нужно и при этом, в нем должно быть много интерактивов.

С таким мнением выступила телеведущая, журналист и общественный деятель Арина Шарапова.

— Новый цирк Москве совершенно необходим. Большой красивый, сказочный, светлый, с невероятно красивой, понятной всем архитектурой. Он еще должен быть уютным. Цирк – место постоянного паломничества зрителей, поэтому цирк должен стать и насыщенным интерактивом, современными технологиями зрелищных мероприятий, — приводит ее слова агентство городских новостей «Москва».

Она выразила надежду на строительство нового здания и рассказала, что и сама обожает цирковые выступления.

Тем временем уже 100 тысяч жителей Москвы приняли участие в голосовании проекта «Активный гражданин», которое касается развития Большого московского цирка. Современные технологии откроют возможности для внедрения новых элементов в представления. К примеру, планируется использовать лазерную проекцию на водопаде, который появится под куполом цирка.

Ранее генеральный директор архитектурного бюро Юлия Зубарик заявила, что концепция реконструкции Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского является отличным примером грамотного переосмысления концепции уже существующего здания.