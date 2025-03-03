Собянин: Запуск Большой кольцевой линии стал важным городским событием

Мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях подвел итоги двухлетней работы Большой кольцевой линии метро, рассказал о подготовке будущих реставраторов и педагогов, а также сообщил о реализации программы реновации на востоке столицы.

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Движение по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро запустили 1 марта 2023 года.

— Это был исторический для Москвы день, — подчеркнул Сергей Собянин. — БКЛ стала одним из крупнейших проектов в истории метростроения. По протяженности московское Большое кольцо, на строительство которого ушло 10 лет, обогнало кольцевую линию пекинского метро. — Сразу же разгрузились другие ветки метро, у жителей и гостей Москвы появились десятки новых удобных маршрутов, — отметил мэр.

Популярная ветка

Сегодня БКЛ, по которой курсируют около 100 поездов «Москва-2020», — одна из самых востребованных линий метро. В рабочие дни жители и гости столицы совершают по Большому кольцу более 1,4 миллиона поездок. Всего же за два года пассажиры воспользовались этой линией свыше 740 миллионов раз.

Жилые кварталы

В Восточном округе в программу реновации включили 1062 дома. Для ее реализации подобрали 114 площадок. Жители 136 старых домов, а это около 29,7 тысячи москвичей, уже переехали в квартиры, расположенные в 59 новостройках. Сейчас по программе проектируют и строят еще 80 жилых комплексов.

— Развиваем и социальную инфраструктуру, — написал Сергей Собянин. — Например, в районе Богородское на Тюменской улице возводим школу.

Детские сады построят в районах Перово и Метрогородок. Учебный комплекс появится в Гольянове.

Готовим специалистов

Московский педагогический университет отметил 30-летие. За это время он выпустил больше 70 тысяч специалистов — от педагогов и психологов до дизайнеров и юристов.

— В прошлом году университет занял первое место среди лучших педагогических вузов страны, а также оказался в десятке сильнейших по лингвистике, иностранным языкам, филологии и журналистике, — отметил, поздравляя сотрудников вуза, Сергей Собянин.

Также он сообщил, что в 10 учебных заведениях Москвы готовят реставраторов.

— Ребята изучают способы восстановления и сохранения памятников истории и культуры, — поделился мэр. — Практика проходит в мастерских колледжей и на площадке партнеров-работодателей.

КСТАТИ

Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому с 2025 года сумма ежегодной материальной помощи сотрудникам МВД, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, и семьям погибших вырастет в 2 раза — до 400 тысяч рублей.

Кроме того, мэр сообщил в соцсетях о начале строительства Шелепихинского газопровода-дюкера под Москвой-рекой. Его основная часть пройдет под дном, на глубине больше 10 метров. Это повысит надежность газоснабжения города.