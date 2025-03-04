3 марта мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строительство московского городского вокзала «Беговая». Для пассажиров его планируют открыть в следующем году.

Создание современных городских вокзалов — совместный проект правительства Москвы и Российских железных дорог. Сейчас в работе семь объектов, в том числе вокзал на Беговой. Его возводят на месте одноименной железнодорожной станции, построенной в 1949 году. Пять лет назад она вошла в состав первого Московского центрального диаметра (МЦД). Сегодня станцией ежедневно пользуются 10,5 тысячи жителей и гостей столицы. С открытием нового городского вокзала ожидаемый пассажиропоток увеличится сначала до 75 тысяч, а к 2030 году, за счет активной жилой и промышленной застройки, до 93 тысяч человек в сутки.

— Это будет один из крупнейших транспортных узлов, — сказал Сергей Собянин. — Он объединит метро, МЦД-1 и МЦД-4. Причем для четвертого диаметра это будет новая остановка, которой сегодня нет.

Московский городской вокзал «Беговая» улучшит транспортное обслуживание более 200 тысяч человек, которые живут и работают в районах Беговой, Хорошевский и Пресненский. Станут доступнее Боткинская больница, Московский ипподром и другие городские объекты. В частности, по МЦД можно будет доехать без пересадок до семи центральных железнодорожных вокзалов столицы.

Путь до делового центра «Москва-Сити» от станции «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии метро займет всего 19 минут вместо 34, а от станции «Китай-город» можно будет доехать за 15 минут вместо 27.

Как рассказал «ВМ» заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров, строительная готовность московского городского вокзала «Беговая» составляет 41 процент. На реализацию проекта потрачено 2,8 миллиарда из заложенных 6,2 миллиарда рублей.

— На сегодня у нас в конструктиве готовы три платформы площадью чуть больше 8 тысяч квадратных метров, — уточнил Макаров. — Как раз здесь будет кроссплатформенная пересадка.

Это значит, что пассажирам поездов, следующих по диаметрам в сторону Лобни и Апрелевки, чтобы сделать пересадку, достаточно будет перейти на другую сторону платформы.

Кроме того, в пять раз сократится время на пересадку между МЦД и метро. Для этого строители соединят вокзал с подземным вестибюлем станции «Беговая» Таганско-Краснопресненской линии. Пересадка по теплому переходу займет всего минуту.

— Будет возведен конкорс с кассами, турникетами, эскалаторами, лифтами, информационными табло и удобной навигацией, — добавил Сергей Собянин. — При поездках в сторону Одинцова и Железнодорожного он ускорит переход до пары минут.

Территорию у вокзала благоустроят, станет удобнее схема движения транспорта. В частности, у восточного вестибюля станции метро «Беговая» появятся удобные зоны для такси и личных автомобилей. Для пешеходов сделают регулируемый наземный переход через Хорошевское шоссе.

Новый вокзал ювелирно «впишут» в существующую городскую застройку. Работы идут без остановки движения поездов по МЦД. На время строительства для пассажиров организовали временную платформу и пешеходный мост через пути первого и четвертого диаметров. По планам, московский городской вокзал «Беговая» откроется для пассажиров в 2026 году.

ЖИТЕЛИ ПРОГОЛОСОВАЛИ

3 марта в личном блоге Сергей Собянин рассказал о судьбе нового московского цирка. Большинство горожан, принявших участие в голосовании на портале проекта «Активный гражданин», поддержали идею строительства в городе современного цирка. Новое здание появится в Мневниковской пойме. При этом Большой Московский цирк, пока идет стройка, продолжит работать на проспекте Вернадского. Судьбу исторического здания решат позже. А пока москвичи могут выбрать архитектурную концепцию нового цирка. Впервые в голосовании на платформе «Активный гражданин» наряду со взрослыми смогут поучаствовать дети.