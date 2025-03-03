Москва заняла первое место в мире по доступности инфраструктуры

В Москве успешно реализуется общемировой тренд на шаговую доступность ключевых услуг для горожан. По оценке команды экспертов Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, среди мировых мегаполисов с численностью населения 10 млн человек и более Москва занимает первое место по пешей доступности объектов повседневного спроса. Столичным жителям в среднем требуется лишь 9,6 минуты на дорогу до поликлиники, магазина, школы и других объектов, а в районах «15-минутной доступности» проживают 85,8% москвичей.

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Оценка доступности услуг в мегаполисах-десятимиллионниках была проведена на основании рейтинга пешеходной доступности услуг для населения в 50 крупных городах мира, подготовленном журналом экономист The Economist по результатам глобального исследования пешеходной доступности услуг в 10 тыс. городах разных стран мира.

По мнению декана факультета Евгения Михайленко, лидерство Москвы вполне закономерно, оно стало возможным благодаря «социальной ответственности» города — одновременно со строительством нового жилья обязательно возводится социальная и досуговая инфраструктура.

«Это отличительная особенность российской градостроительной школы и позитивное наследие советских требований», — подчеркнул он.

Уже сегодня системная работа правительства Москвы по благоустройству приносит свои плоды. Реконструируются старые и возводятся новые спортивные центры, поликлиники, школы и детсады, появляются помещения для служб быта и магазинов на первых этажах новостроек, реорганизуются старые промзоны, обустроены десятки парков и набережная Москвы-реки, создаются новые пешеходные маршруты.

Активно развивается и транспортная инфраструктура — появляются новые железные и автомобильные дороги, возводятся станции метро. Благодаря этому более востребованными стали новые столичные районы.

Кроме того, набирают популярность сервисы доставки товаров и услуг, существенно расширяющие потенциал идеи 15-минутного города и повышающие качество жизни москвичей.