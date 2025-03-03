В московском метро тестируют оплату проезда цифровыми рублями
В столичной подземке тестируют оплату цифровыми рублями через универсальный QR-код. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.
Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта Москвы, испытание проходит совместно с ЦБ РФ и ВТБ в закрытом режиме.
Пока расплатиться цифровыми рублями могут только участники фокус-группы. Для этого достаточно зайти в банковское приложение, отсканировать камерой телефона единый QR-код (он расположен в кассовой зоне любой станции метро) и подтвердить платеж, выбрав цифровой рубль или Систему быстрых платежей.
"В будущем пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью цифрового рубля, который будет доступен наравне с наличными и безналичными деньгами, - сообщает заммэра Москвы Максим Ликсутов. - Сейчас вместе с партнерами проверяем и анализируем корректность обработки транзакций с цифровой валютой".