В Москве стартовали работы по ремонту подъездов жилых домов

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению работ по ремонту подъездов многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

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— Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланирован ремонт в 16,7 тыс. подъездах, — рассказал он.

Заммэра добавил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен.

— В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов, — уточнил Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждаютзаранее, соответствующая информация размещаетсяна информационных стендах и в местах общего пользования.