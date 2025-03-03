Собянин раскрыл, сколько туристов посетили Москву в 2024 году

Число туристов, посетивших Москву в 2024 году, увеличилось на 3% по сравнению с 2019 г., который считался самым успешным для туризма.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Рекордные 26 млн туристов посетили Москву в прошлом году. Это на 3% больше, чем в самом успешном для мировой туристической отрасли 2019-м", - написал мэр.

Он отметил, что треть внутреннего турпотока обеспечивают субъекты ЦФО, еще 17-18% - гости из Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Краснодарского края, Татарстана и Свердловской области. Чаще стали выбирать Москву и индивидуальные туристы из Китая, стран Ближнего Востока.

"Привлекают исторический центр города и благоустроенные парки, ВДНХ. Также стимулируют турпоток яркие фестивали и международные деловые события", - добавил он.

Собянин уточнил, что 2024 году в среднем столичные отели категорий 3, 4, 5 звезд были заняты на 78%, но в период масштабных мероприятий показатель мог превышать 90%. От туротрасли в бюджет столицы дополнительно поступит 225 млрд рублей.