Катки в Парке Горького и «Сокольниках» закрылись

Катки в Парке Горького и «Сокольниках» завершили свою работу в Москве.

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Об этом в понедельник, 3 марта, заявили в пресс-службах площадок.

— Скоро обо всем расскажем подробнее и подведем итоги зимнего сезона. Спасибо, что провели зиму с Парком Горького, — говорится в Telegram-канале пресс-службы.Такую же информацию написали в канале парка «Сокольники».

В этом году 25 февраля 2025 года московские ЗАГСы организовали выездные свадебные церемонии на крупнейших катках столицы. Также новый свадебный сезон открылся на станции метро «Маяковская».

Помимо этого, ВДНХ готовится сделать досуг юных москвичей еще увлекательнее, потому что в ближайшие четыре года запланировано создание 25 новых игровых, образовательных и развивающих зон, выполненных в стилистике знаменитых павильонов выставки. Одним из таких проектов станет расширение площадки «Космос», расположенной рядом с музеем «Буран» и центром «Космонавтика и авиация». Здесь появится модуль «Марсопорт», где малыши смогут почувствовать себя настоящими исследователями космоса.