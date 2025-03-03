Собянин пригласил горожан проголосовать за концепцию нового цирка

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале второго голосования на «Активном гражданине».

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Теперь решается судьба нового Московского цирка.

— С учетом мнения москвичей и экспертов принял решение о строительстве современного здания цирка на новой площадке. Таким местом может стать Мневниковская пойма. Давайте вместе определим, каким будет новый Московский цирк, — заявил мэр столицы.

Он также уточнил, что в рамках проекта впервые свое мнение смогут высказать не только взрослые москвичи, но и дети, ведь они являются самыми важными зрителями, передает Собянин в своем личном блоге в Telegram-канале.

Тем временем уже 100 тысяч жителей Москвы приняли участие в голосовании проекта «Активный гражданин», касающегося развития Большого московского цирка. Современные технологии откроют возможности для внедрения новых элементов в представления. К примеру, планируется использовать лазерную проекцию на водопаде, который появится прямо под куполом цирка.

Ранее генеральный директор архитектурного бюро Юлия Зубарик заявила, что концепция реконструкции Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского является отличным примером грамотного переосмысления концепции уже существующего здания.