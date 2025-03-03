В Москву в предстоящие выходные придет апрельское тепло – воздух в городе прогреется до плюс 9–14 градусов, сообщил в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящие выходные в Москве ожидается настоящее апрельское тепло – воздух может прогреться уже до плюс 9–14 градусов. Есть вероятность установления рекорда тепла для 8 марта (рекорд плюс 8,6 градусов – 2020 год). Не исключены рекорды тепла также и 9 марта», – написал Тишковец.

По его словам, к субботе снежный покров в городе растает.