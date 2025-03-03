Москвичей призвали опасаться гололеда

В Москве и области ввели «желтый» уровень опасности из-за гололеда.

Быть осторожными жителей столичного региона призвали в Гидрометцентре России, пишет АГН «Москва».

«Период предупреждения до 21:00 5 марта — местами гололедица на дорогах», — рассказали синоптики.

Помимо этого, с 09:00 4 марта до 21:00 5 марта в Москве и Подмосковье будет действовать предупреждение о сильном ветре.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям столичного региона аномальное тепло в первую неделю марта. Так, температура воздуха будет выше климатической нормы на 3-4 градуса. При этом погода будет пасмурной, с низкими облаками.

Что касается осадков, то они будут выпадать на протяжении всех дней, однако в небольшом объеме. Так, в понедельник, 3 марта, ожидается небольшой снег, во вторник и среду, 4 и 5 марта, пойдет умеренный мокрый снег и дождь и выпадет около 2-2,5 миллиметров за сутки. Вильфанд уточнил, что благодаря теплой погоде снег будет выпадать и постепенно таять.