К 250-летию усадьбы Царицыно пройдет выставка «1775. Триумф Екатерины II»

С 22 апреля по 17 августа в Большом дворце музея-заповедника будет проходить выставка «1775. Триумф Екатерины II».

© Mos.ru

Она приурочена к 250-летию со дня основания императорской усадьбы Царицыно, которое отмечается в этом году. В экспозиции представят сотни артефактов той эпохи, включая ранее не опубликованные материалы.

«Сегодня “Царицыно” — один из самых посещаемых дворцово-парковых ансамблей России. Это не только музей, но и центр культурных событий, который привлекает сотни тысяч москвичей и гостей столицы. Только за прошлый год гостями музея-заповедника стали практически 10 миллионов человек», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

250 лет назад Екатерина II приобрела село Черная Грязь и начала строительство своей главной московской императорской усадьбы. С этого момента начинается история уникального неоготического архитектурного памятника XVIII века. В дворцовый ансамбль вошли Большой дворец, Хлебный дом, Первый, Второй и Третий Кавалерские корпуса, Малый дворец, Средний дворец (Оперный дом), Большой мост через овраг, Фигурный мост, Фигурные ворота (Виноградные ворота), галерея-ограда с воротами и пейзажный царицынский парк. Современное «Царицыно» расширяет коллекции и инфраструктуру, проводит крупные культурные мероприятия, привлекающие тысячи москвичей и гостей столицы.

Экспозиция «1775. Триумф Екатерины II» будет устроена по принципу дневника, который позволит проследить ключевые события этого года — от переезда Екатерины в Москву до грандиозных гуляний на Ходынском поле и дипломатических встреч. Гости выставки смогут узнать о визитах императрицы в московские усадьбы, взаимодействии с российскими дворянами, купцами и духовенством, а также о реформах, ставших основой для дальнейшего развития страны.

Важное место на выставке займет период, когда Екатерина Великая провела более месяца в своей новой усадьбе Царицыно. Здесь проходили важные встречи, подписывались документы, а также развивались ее личные отношения с Григорием Потемкиным. На территории музея-заповедника будет частично реконструирован временный летний дворец, построенный архитектором Петром Плюсковым специально для проживания императрицы в Царицыне.

«Для нас было важно связать историю Царицына с историей Москвы и России. Так родился проект о самом долгом пребывании Екатерины II в Москве. Этот период объединяет важнейшие события: победу в Русско-турецкой войне, реформы, визиты в города и усадьбы по пути из Петербурга в Москву. В 1775 году Екатерина преодолела тысячи верст, встречалась с важными людьми и принимала решения, которые определили будущее страны. Все это будет представлено на выставке в архивных документах, предметах быта, портретах, картинах, гравюрах и мемориальных вещах», — отметила Елизавета Фокина, генеральный директор музея-заповедника «Царицыно.

В рамках юбилейных мероприятий также пройдут лекции, концерты, уличные фестивали и образовательные программы для детей. Кроме того, планируется издание книги, посвященной влиянию 1775 года на историю России и жизнь Екатерины II. Параллельно в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени А.В. Щусева с 14 марта будет проходить выставка «1775 год. Триумф Екатерины: публичное и личное», в экспозиции которой представят редкие чертежи старых императорских дворцов Москвы середины XVIII века, планировку Головинского сада и его строений, графические материалы, портреты и предметы декоративно-прикладного искусства, рассказывающие о придворной жизни того времени.

Проект «1775. Триумф Екатерины II: московский год императрицы» станет одним из флагманских событий юбилейного года в «Царицыне». В этом году также пройдет большая выставка «Москва и москвичи николаевской поры. 1825–1855». Ее открытие запланировано на 22 апреля, продлится она до 17 августа текущего года.

Еще один значимый проект юбилейного года — V Триеннале текстильного искусства и современного гобелена в «Царицыне» на тему «Многообразие связей: нити, разрывы, соединения». Посетить его можно с 17 мая до 30 ноября.

Кроме того, в течение года в музее-заповеднике покажут шедевры уральской школы авторского ювелирного искусства (с 17 мая 2025 по 11 января 2026 года), русское народное современное искусство (с 2 июля по 26 октября), ретроспективную выставку Валерия Малолеткова к 80-летию художника (с 9 декабря 2025 по 8 марта 2026 года).