После капитального ремонта открылся столичный бассейн «Москворечье»

Бассейн «Москворечье» на улице Лестева открылся после капитального ремонта. Для удобства и безопасности спортсменов здесь модернизировали инфраструктуру.

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Специалисты заменили системы подготовки воды, благодаря которым происходит тщательная очистка и дезинфекция, регулировка оптимальной температуры и химического состава, а также кислотно-щелочного баланса.

Для создания комфортного микроклимата в помещении установили новую систему вентиляции. Чашу бассейна выполнили с использованием специального стекловолокна и нескользящей керамической плитки.

Комфортная инфраструктура

Специалисты обновили и раздевалки. В них установили современные шкафчики с магнитными замками и увеличили количество фенов. Кроме того, в зоны отдыха добавили мягкие диваны и автоматы с полезной едой и напитками, а тренерские и административные кабинеты оснастили новым оборудованием и мебелью.

Во время обновления бассейна «Москворечье» учитывались потребности маломобильных спортсменов. Специалисты расширили дверные проемы, установили пандус с нескользящим покрытием и поручнями. Также помещение бассейна оснащено системой навигации с шрифтом Брайля и кнопками вызова помощи.

В «Москворечье» проводится спортивная подготовка воспитанников Московской академии плавания. Бассейн можно посещать самостоятельно по расписанию сеансов свободного плавания, а также записываться на индивидуальные занятия под руководством опытных инструкторов.