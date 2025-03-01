В столичной подземке впервые прозвучал орган

Впервые в истории проекта "Музыка в метро" прозвучал настоящий орган.

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Концерт прошел в переходе станции "Мичуринский проспект" Большой кольцевой и Солнцевской линий метро Москвы.

Портативный инструмент предоставил Московский международный дом музыки.

"Наш орган хоть и небольшой по размерам, но обладает всеми традиционными элементами: кнопками, рычагами, регистрами, 3 клавиатурами для рук и 30 педалями для ног", - уточнили в ММДМ.

Там же рассказали, что концерт на станции метро "Мичуринский проспект" приурочили к 20-летию со дня торжественного открытия большого концертного органа Светлановского зала.

Что слушали пассажиры подземки? Штатный органист Дома музыки Тимур Халиуллин подобрал репертуар, который был знаком многим. Это музыка композитора Ханса Циммера к фильму "Интерстеллар", "Призрак оперы" Эндрю Ллойда Уэббера, "Вальс цветов" Петра Чайковского.

И, разумеется, "А я иду, шагаю по Москве" Андрея Петрова - это композиция уже стала визитной карточкой проекта "Музыка в метро"

Напомним, проект "Музыка в метро" был создан в 2016 году Департаментом Транспорта и Московским Метрополитеном, при участии на начальном этапе проектирования студентов Британской высшей школы дизайна. Организатором всех этапов отбора артистов с 2022 года выступает Московский международный Дом музыки.

"Музыка в метро" − многогранный проект, ценность которого очевидна не только для слушателей, но и для самих участников. Музыкантам интересно приобрести новых слушателей и, может быть, даже поклонников, а пассажирам метро - познакомиться с исполнителями и "на бегу" зарядиться положительными эмоциями", - так понимают философию проекта руководители столичной подземки.