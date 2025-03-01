Москвичи смогут увидеть индийских безжалых пчел

С 27 февраля в Московском зоопарке можно увидеть индийских безжалых пчел. Этих насекомых нет ни в одном другом зоопарке Европы, сообщается на сайте мэра столицы.

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Пчелы поселились в двухэтажной оранжерее-ротонде. В ней поддерживается температура воздуха в диапазоне плюс 26-28 градусов и влажность на уровне 70-80 процентов. Как и в настоящем тропическом лесу, здесь несколько раз в сутки идет дождь. Рядом с безжалыми пчелами в саду живут бабочки-птицекрылки, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Пчелы стали подарком магистра кафедры энтомологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ивана Зенина, который научился их разводить. Он помогал в подготовке экспозиции.

Эти пчелы питаются и выкармливают потомство медом и пергой. Насекомые живут многолетними семьями во главе с маткой в гнездах, которые располагаются в дуплах и расщелинах стволов деревьев, бревнах и полостях стен. Гнезда находятся на высоте до двух с половиной метров над землей. Вход в них сделан из смеси воска и смолы и имеет темно-коричневый цвет, благодаря чему он незаметен для хищников.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк занял первое место в мире по разнообразию коллекции, в нем представлено более 1200 видов. В прошлому году здесь появились 300 новых обитателей из двух десятков регионов России и других стран.