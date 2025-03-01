Синоптики рассказали, каким будет лето 2025 года в Москве

Летом 2025 года в Москве будет мало пасмурных дней, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что его прогноз основан на данных многолетних наблюдений. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По словам синоптика, в июне будет мало пасмурных дней, а средняя температура воздуха составит 21-22° тепла днем и 16° ночью. Он добавил, что в июле температура воздуха достигнет отметки в +30°. Ночью ожидается до +19°.

В августе погода будет становится холоднее, но ожидать температуры ниже +20° днем не следует. А вот ночи будут, как в июне — в районе 16°, констатировал метеоролог.

По оценке руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, лето в стране, скорее всего, будет теплым или даже более жарким, чем обычно.

Синоптик уточнил, что в первую очередь влияние на климат окажет ситуация в районе Атлантического океана.

«Например, если там заблокируются воздушные массы и какой-либо вихрь зависнет над определенной территорией на продолжительное время, возникнет жаркий период. Но и эти вещи нельзя предвидеть наверняка», — отметил Шувалов.

Значительную роль сыграет и явление Ла-Нинья, рассказал климатолог и метеоролог Николай Терешонок. Он уточнил, что даст о себе знать и глобальное потепление.