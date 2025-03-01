Собянин поздравил Московский городской педагогический университет с 30-летием

Вуз курирует операционную систему «Московская электронная школа», его эксперты разработали более 20 тысяч материалов для учителей, школьников и их родителей.

Московский городской педагогический университет (МГПУ) отмечает 30-летний юбилей. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«За это время он вошел в топ-20 вузов страны и выпустил больше 70 тысяч специалистов. В МГПУ обучаются около 20 тысяч студентов по 350 программам — от педагогики и психологии до дизайна и юриспруденции. В прошлом году университет занял первое место среди лучших педагогических вузов страны, а также оказался в десятке сильнейших по лингвистике, иностранным языкам, филологии и журналистике», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

МГПУ — первый в России педагогический вуз, средний результат ЕГЭ абитуриентов которого превысил 80 баллов. Сегодня он является важной научной базой для проведения исследований и создания проектов. Вуз курирует операционную систему «Московская электронная школа», его эксперты разработали более 20 тысяч материалов для учителей, школьников и их родителей. Здесь создали ИИ-помощников для студентов и педагогов, тестируют цифровые учебники и систему анализа вовлеченности школьников.

В 2023 году в МГПУ открылся Институт развития профильного обучения, курирующий предпрофессиональные классы и проект «Образовательные вертикали». Это помогает школьникам не только успешно сдать ЕГЭ, но и осознанно выбрать будущую профессию.