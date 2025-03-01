Первую церемонию бракосочетания провели в кинопарке «Москино»

Первая официальная церемония бракосочетания прошла 1 марта в кинопарке «Москино», сообщила Светлана Уханева, начальник Управления записи актов гражданского состояния города Москвы.

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— Сегодня, в первый день весны, когда все начинает оживать после зимы, природа обновляется, мы не могли не провести первую церемонию бракосочетания в кинопарке «Москино», который находится на территории уникального современного кинокластера для натурных съемок фильмов. Она состоялась в декорациях палат князя Андрея Боголюбского на площадке «Соборная площадь». Здесь проходили съемки исторической драмы о великом князе. Примечательно, что наши молодожены — профессионалы медиасферы, которых объединило творчество, — отметила Уханева.

Место для свадьбы — декорации в стиле владимиро-суздальского зодчества, известные как палаты князя Андрея Боголюбского. Они представляют собой здания, украшенные резьбой, которые создают атмосферу русского Средневековья. Гости церемонии стали не только свидетелями, но и участниками киноистории, а жених с невестой исполнили главные роли в этом фильме о любви. После официальной части все могли сделать фотографии в декорациях кинопарка, включая снимки в стиле советского фильма «Тот самый Мюнхгаузен» в интерьерах «Питерского бара».

Невеста выразила благодарность руководству кинопарка и московским ЗАГСам за поддержку их идеи и помощь в организации необычной свадьбы, отметив, что это был настоящий праздник, словно в кино, передает официальный сайт мэра Москвы.

На станции метро «Маяковская» стартовал новый свадебный сезон. В столичных ЗАГСах 2 февраля 2025 года прошло первое в этом году бракосочетание для трех пар.