В центре Москвы построят пять "школ будущего"

"Школы будущего" с "гибкими" внутренними пространствами и атриумом планируют возвести в Пресненском, Мещанском, Басманном и Таганском районах Москвы до конца 2028 года.

Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Мы формируем в городе инновационную образовательную среду - от инфраструктуры до современных методик обучения. Наравне с модернизацией существующих школ мы строим новые объекты. Так, мэром принято беспрецедентное решение о строительстве в Москве, в центральном округе, пяти новых крупных образовательных комплексов, каждый из которых будет вмещать более тысячи ребят. Это современное, самое инновационное образовательное пространство", - сказала заммэра, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Уточняется, что новые школы спроектируют с учетом современных архитектурных стандартов. В зданиях будет много естественного света, а интерьеры оформят в пастельных тонах - белом, бежевом и сером. Для отделки используют натуральные материалы, такие как дерево, камень и стекло. Пространства сделают "гибкими" - мебель можно будет легко перемещать, создавая зоны для индивидуальных или групповых занятий.

Стены между коридорами и кабинетами смогут превращаться в витрины для демонстрации работ. Для старшеклассников создадут современные лаборатории и медиатеки, где появятся уютные места для работы и зоны для творчества. Центром каждой школы станет атриум, выполненный в светлых оттенках, с лестницей-амфитеатром. Спортзалы оформят в спокойных тонах с яркими акцентами, вестибюли будут просторными и светлыми, а на цокольном этаже разместят гардеробы.

Особое внимание будет уделено безопасности и удобству. Входные группы будут прозрачными и просматриваемыми, а распределение потоков учеников поможет избежать столпотворений. Для удобства родителей организуют "быстрые стоянки", где можно будет высаживать детей.