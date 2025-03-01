Московские ИТ-компании расширяют сотрудничество с Ираном

Во время бизнес-миссии столичные высокотехнологичные предприятия представили зарубежным коллегам передовые разработки в сфере информационных технологий, кибербезопасности, цифровизации и автоматизации бизнес-процессов.

В конце февраля в Тегеране провели бизнес-миссию московских ИТ-компаний. Мероприятие организовал Московский экспортный центр (МЭЦ) столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

В бизнес-миссии приняли участие 16 ведущих высокотехнологичных предприятий. Они представили передовые разработки в сфере информационных технологий, кибербезопасности, цифровизации и автоматизации бизнес-процессов. За три дня участники провели порядка 220 B2B-встреч, посетили III Международную выставку Eurasia Expo, а также крупнейший технопарк Ирана Pardis Technology Park для переговоров с резидентами.

Итоги переговоров

Особый интерес у иранских партнеров вызвали московские разработки в области логистики, робототехники, аналитического, измерительного оборудования и защищенных телекоммуникационных систем. Переговоры с представителями ведущих отраслей Ирана подтвердили высокий потенциал сотрудничества. Так, Торгово-промышленная палата Тегерана и Московский экспортный центр обменялись меморандумами. Это открывает новые возможности для двусторонних деловых связей.

Представители столичных инновационных компаний также обсудили с коллегами из Фонда развития высоких технологий Ирана перспективы взаимодействия. Принимающая сторона пригласила московские компании к участию в иранской технологической выставке INOTEX в мае этого года. Также стороны договорились о визите иранских партнеров на конференцию «Цифровая индустрия промышленной России» в июне 2025-го.

Культурные и креативные индустрии

Компания Abadgaran Holding, занимающаяся строительством и химической промышленностью, провела предметные переговоры с московскими коллегами из «Акселот-Л» о внедрении столичных ИТ-решений на предприятиях холдинга.

Образовательный технопарк Fanamouz проявил интерес к сотрудничеству с московской компанией «Научные развлечения». А фонд культурных и креативных индустрий Ирана заинтересовался московскими ИТ-проектами, образовательными и культурными инициативами.

Ключевым событием стало заключение компанией «Таргетта» с Тегеранским медицинским университетом и иранской Pars Medeq двух контрактов на поставку оборудования. В рамках подписанного соглашения прошла встреча с представителями Министерства здравоохранения Ирана. На ней делегаты обсудили возможности внедрения московских решений в иранскую систему здравоохранения.

Бизнес-миссия

Иран остается одним из ключевых партнеров Москвы в сфере технологического сотрудничества. С 2022 года при поддержке МЭЦ в стране проведены бизнес-миссии и выставки, в которых приняли участие более 80 московских компаний. Для укрепления деловых связей и сопровождения экспортеров в Иране работает амбассадор Московского экспортного центра.

Организация бизнес-миссий — одно из приоритетных направлений деятельности Московского экспортного центра, созданного Правительством Москвы для поддержки столичных компаний на международных рынках. Успешное проведение миссии в Тегеране стало важным шагом в развитии сотрудничества между Москвой и Ираном, открыв новые возможности для масштабирования российских технологий.