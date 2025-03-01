Более 150 тыс. цветов вручат волонтеры москвичкам с 1 по 8 марта

С 1 по 8 марта пройдет ежегодная акция «Вам, любимые», в рамках которой участники проекта «Молодежь Москвы» и волонтеры подарят жительницам города более 150 тыс. цветов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Ежегодная акция «Вам, любимые» – это возможность не только поздравить женщин с Международным женским днем, но и выразить благодарность за их вклад в развитие города. Всегда приятно подарить жительницам нашей столицы в первые дни весны улыбки, внимание и заботу», – приводятся в сообщении слова председателя городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой.

Кроме того, с 1 по 8 марта каждый желающий сможет принять участие еще в одной акции – «Поздравительные открытки для любимых», бесплатно отправив их в любую точку страны. Для этого на главном входе ВДНХ и возле арки Парка Горького установят боксы в виде сердца, а волонтеры предоставят поздравительные карточки и помогут их заполнить. С 5 по 7 марта эта акция пройдет в 20 университетах города, проводится она совместно с «Почтой России».

Также к весеннему празднику в городе появятся арт-объекты, с которыми можно будет сделать фотографии. На ул. Арбат разместят инсталляцию в виде тюльпана, а на Тверской площади – цифру восемь, украшенную цветами.

С 4 по 8 марта волонтеры, а также участники проекта «Молодежь Москвы» и молодежного сообщества «STOлица» подарят жительницам города цветы в общественных организациях, ветеранских сообществах, медицинских учреждениях, учебных заведениях, на вокзалах и в волонтерских окружных центрах «Доброе место». Запланированы поздравления представительниц молодежного совета при органах исполнительной власти и столичных некоммерческих организаций на площадках окружных коворкинг-центров НКО, а также сотрудниц столичной системы 112 и других экстренных служб, женщин-строителей и работниц Московского метрополитена, для которых организуют эксклюзивную поездку на беспилотном трамвае.

С 5 по 7 марта участники проекта «Молодежь Москвы» вместе с сотрудниками ГИБДД поздравят женщин за рулем в рамках акции «Букет для автоледи». Присоединятся к ним известные личности.

Непосредственно в Международный женский день молодые москвичи будут встречать жительниц города и дарить им цветы на вокзалах, в парках, на улицах, площадях и бульварах, возле станций метро. В этот же день состоится парад студентов-профессионалов, в котором примут участие более 500 человек. Они пройдут по улицам от станции метро «Трубная» до станции «Смоленская» и тоже поздравят девушек. Среди участников акции – будущие спасатели, инженеры, кадеты, курсанты.

В рамках акции «Вам, любимые» молодежь также пообщается с женщинами-героями, которые расскажут истории из своей жизни, поделятся опытом. Встречи будут проходить два дня: 5 марта в 17:00 в мультиформатном пространстве «Молодежь Москвы» (Холодильный пер., д. 3, корп. 1, стр. 8), 6 марта в 16:00 в офисе молодежного сообщества «STOлица» (Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1). Для участия необходима предварительная регистрация на портале «Молодежь Москвы».

Кроме того, в Международный женский день движение «5 верст» проведет беговые старты в 25 парках. Присоединиться к ним или стать волонтером приглашают всех желающих, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте. Дистанцию в 5 км можно пробежать любым комфортным темпом или пройти пешком. На финише девушкам-участницам волонтеры подарят цветы и устроят для них праздничную программу.