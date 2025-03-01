Число охраняемых видов в Красной книге Москвы увеличилось

Москва уделяет особое внимание сохранению местной флоры и фауны, бережно оберегая леса, парки и водные ресурсы. Каждый житель города может внести свою лепту в защиту окружающей среды. Об этом в субботу, 1 марта, сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

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В 2024 году на территории столицы было зафиксировано 408 видов животных, что на 136 больше, чем в предыдущем году. Среди них — 10 видов млекопитающих и 74 вида птиц, внесенных в Красную книгу Москвы.

Природоохранная деятельность объединила свыше 24,3 тысячи жителей столицы. В этом году запланированы субботники, экозабеги, мастер-классы по переработке отходов, перепись птиц и создание кормушек.

Весной и летом состоятся сезонные акции, включая посадку деревьев и проведение мастер-классов в волонтерских центрах «Доброе место», сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды провели более 370 мониторинговых исследований на 111 природных и озелененных территориях города в 2024 году.