В трех округах Москвы в марте изменится схема движения транспорта

С 1 по 23 марта в выходные дни (кроме 8 и 9 марта) изменится схема движения в центральной и юго-западной частях Москвы. Это связано со строительством в метро перехода с оранжевой ветки на станцию «Академическая» Троицкой линии.

Участок «Октябрьская» — «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии будет закрыт. Перевозить пассажиров на нем будут бесплатные автобусы. Для их быстрого проезда на этот период изменят схему движения транспорта.

Так, на Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября перед пересечениями с другими улицами (Вавилова, Дмитрия Ульянова, Гарибальди, Нахимовским проспектом) будет введено по 300 метров выделенных полос. Пользоваться ими и существующей выделенной полосой на Ленинском проспекте сможет только городской транспорт.

Также закроют несколько съездов в районе выделенных полос. Сохранится движение на съезде с Третьего транспортного кольца на Ленинский проспект в сторону области по двум из четырех полос.

Кроме того, временно будет закрыта парковка на пяти участках — возле домов 3 и 56 на Профсоюзной улице, на проспекте 60-летия Октября в районе пересечения с улицей Вавилова, в боковом проезде возле дома 37 на Ленинском проспекте и в районе дома 4 на Житной улице.

Дорожный патруль Центра организации дорожного движения будет следить за ситуацией и информировать водителей о путях объезда.

Подробнее об изменениях можно узнать на сайте.