Акция «Ночь на катке» пройдет в столичных парках 1 марта

Гостей ждут мастер-классы по фигурному катанию, диджей-сеты, эстафеты и флешмоб.

В субботу, 1 марта, в Москве пройдет акция «Ночь на катке», приуроченная к окончанию Масленицы. Горожане смогут бесплатно покататься на коньках в 15 парках, подведомственных столичному Департаменту культуры. Мероприятия пройдут в Парке Горького, саду имени Н.Э. Баумана, парках «Сокольники», Измайловском и других.

«В этом году тема акции “Ночь на катке” — традиции масленичной недели. В 2024 году ее посетили более 10 тысяч человек. В этом году в 15 парках столицы для посетителей подготовлена насыщенная программа с мастер-классами, играми и музыкой», — сообщил руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

В Перовском парке с 19:00 до 22:00 в рамках акции состоятся захватывающие игры на льду, веселые эстафеты и увлекательная дискотека.

На катке в саду имени Н.Э. Баумана с 19:00 до 22:00 состоится мастер-класс по фигурному катанию для всех желающих, а в павильоне проката пройдет творческое занятие по созданию кокошников. Участникам предложат сделать и украсить традиционный русский головной убор. Праздничное настроение создаст фолк-дискотека на льду, на которой прозвучат народные песни в современной обработке.

Посетителей катка «Красная Пресня» с 20:00 до 21:00 ждет мастер-класс по катанию на коньках. Его проведет Сергей Дейнега, мастер спорта, участник международных шоу-программ. Занятие будет сопровождать диджей-сет

В Таганском парке с 20:00 до 22:00 вход на каток будет бесплатным. Гости будут кататься под диджей-сет.

На катке «Серебряный лед» в Измайловском парке с 20:00 до 23:00 состоится анимационная программа, диджей-сет и флешмоб с раздачей воздушных шаров.

В парке «Сокольники» с 21:00 до 23:00 можно будет покататься под русскую народную музыку.

На катке «Огонек», расположенном на территории музея-заповедника «Царицыно», с 22:00 до 24:00 состоится специальный ночной сеанс катания на коньках под русскую народную музыку. 2 марта, в воскресенье, в исторической части парка пройдут масштабные гулянья.

В Парке Горького состоится увлекательное выступление аниматоров. 2 марта с 00:00 до 03:00 вход на каток будет бесплатным.

Кроме того, «Ночь на катке» пройдет с 19:00 до 22:00 в Бабушкинском и Лианозовском парках, а также парках «Дубки», «Митино», «Ангарские пруды». С 21:00 до 23:00 гостей ждут в саду «Эрмитаж», с 19:00 до 23:00 — в усадьбе Воронцово.

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое объединяет разнообразные мероприятия столицы. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции и историю, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, посмотреть ледовые представления, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.

Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций охватила весь город — открыто более 1,9 тысячи площадок. В проект органично вплелись крупнейшие фестивали столицы: «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света» и многие другие. Всю информацию о проекте и мероприятиях зимнего сезона можно узнать в специальном разделе mos.ru.