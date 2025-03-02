Снегопад в Москве продлится всю ночь

Начавшийся вечером в Москве и Подмосковье снегопад может продлиться всю предстоящую ночь, а к утру смениться мокрым снегом. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период до 09:00 мск понедельника, 3 марта, небольшой снег, количество осадков от 0,3 до 1 мм, прирост снега - до 1 см", - поясняют синоптики.

При этом температура воздуха в столице может колебаться от нуля до минус 2 градусов.

В течение же понедельника снег будет уже преимущественно мокрый, не исключен в отдельных районах и дождь. Столбики термометров покажут от плюс 1 до плюс 3 градусов в Москве и до плюс 4 градусов - по области. Ветер прогнозируется юго-западный со скоростью 7-12 м/с, местами возможна гололедица.

К слову, последняя стала причиной объявления в столице и Подмосковье желтого уровня погодной опасности, символизирующего на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия. Действует он до 21:00 мск среды, 5 марта.

Как сообщили ТАСС в справочных службах столичных аэропортов, снегопад не внес коррективы в график вылетов и прилетов самолетов.