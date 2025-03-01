В марте изменится график движения поездов на МЦД-3

По измененному расписанию поезда будут ходить начиная с 2 марта по будням.

В марте изменится график движения поездов третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Это связано с работами по модернизации инфраструктуры на участке от Люберец до Быкова и станции Зеленоград — Крюково.

Начиная с 2 марта и до конца месяца по будням на Казанском направлении увеличат временные интервалы между поездами: с начала движения и до 07:00 — до 20 минут, после 23:00 — до 30 минут. Часть составов проследует укороченными маршрутами от и до станций Люберцы и Быково. Кроме того, у некоторых поездов дальнего пригорода изменится расписание и набор остановок.

На Ленинградском направлении также увеличатся интервалы между поездами: с начала движения и до 07:00 — до 20 минут, в течение дня — до 10 минут, после 23:00 — до 20 минут.

На станции Митьково изменится время отправления первых и последних поездов. В сторону Зеленограда — Крюкова первый состав будет отправляться в 06:12, последний — в 00:02. В сторону Ипподрома первый поедет в 05:43, последний — в 00:23.

Об изменениях движения поездов в выходные сообщат дополнительно. Пассажирам рекомендуется планировать поездки заранее и следить за расписанием пригородных и городских поездов в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также на сайте перевозчиков Казанского и Ленинградского направлений.