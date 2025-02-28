В Москве стартовал конкурс на соискание премии в сфере управления персоналом

Правительство Москвы объявило конкурс на соискание премии в сфере управления персоналом. Об этом сообщается на сайте Информационного центра правительства столицы.

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Решение о проведении конкурса было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным. В нем смогут принять участие сотрудники и руководители кадровых служб со всей России. Экспертное жюри будет оценивать проекты, направленные на поиск и удержание квалифицированных специалистов, а также улучшение благополучия сотрудников и мотивацию их к работе на благо общества.

Это могут быть внутренние каналы коммуникации, программы стажировки и обучения сотрудников, цифровые образовательные продукты, командные мероприятия, уточняется в сообщении.