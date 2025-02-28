Спасатели провели масленичные гуляния для пациентов Морозовской больницы

Спасатели департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы приняли участие в праздновании Масленицы для пациентов Морозовской детской городской клинической больницы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«У нас последняя зимняя неделя, все в ожидании весны. Во всех детских стационарах проходит фестиваль «Масленица». Такие масштабные праздники мы любим встречать с нашими друзьями – с сотрудниками департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы. День сегодня насыщенный, мероприятия проходят на улице, так как погода позволяет, и внутри стационара все празднично. Можно сказать, что это как терапия не только для детей, но и для взрослых», – сказал на мероприятии главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев.

В рамках праздника пациентов угощали кашей, горячим чаем и блинами. Помимо этого, юные москвичи могли принять участие в мастер-классах.