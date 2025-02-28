Москвичам рассказали о погоде в первые выходные весны

О погоде в первые выходные весны, 1 и 2 марта, рассказали москвичам метеорологи сервиса «Яндекс Погода». Об этом пишут «Известия».

В субботу в столице ожидается 1-4 градуса мороза ночью и до плюс 3 градусов днем. Будет пасмурно, а во второй половине дня возможен снег. В воскресенье температура воздуха не превысит одного градуса тепла. Во второй день весны также будет пасмурно и снежно.

По прогнозам синоптиков, в центральных районах города температура будет на один градус выше, чем в остальных частях города.

Ранее жителям Центральной России рассказали о погоде в марте. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предрек температуру выше нормы.