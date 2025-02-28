Гран-при Москвы по ледовому картингу пройдет на ВДНХ 2 марта

На катке ВДНХ 2 марта состоится Гран-при Москвы по ледовому картингу «Лед особого назначения», сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

«2 марта в 18:00 в декорациях самого большого катка столицы в третий раз пройдет яркое спортивное зрелище. Его участниками станут российские гонщики «Формулы-1», чемпионы России, Европы и мира в различных дисциплинах автоспорта. Мероприятие соберет 16 команд и 64 профессиональных пилота, которые будут соревноваться на однотипных гоночных микроавтомобилях «карт» российского производства вокруг фонтана «Дружба народов». Гонки на льду станут кульминацией зимнего сезона 2024/2025 на ВДНХ», – говорится в сообщении.

Как уточняется, картингисты посоревнуются в кольцевых гонках, дрифте, ралли и ралли-рейдах. Участие примут также команда автоспортивных журналистов и блогеров.

«Посмотреть за ходом соревнований можно будет на большом экране между павильоном №1 «Центральный» и катком ВДНХ», – добавили в пресс-службе.

Ранее «Известия» сообщали, что на катке ВДНХ 26 и 27 февраля пройдет благотворительная акция с участием олимпийских чемпионов по фигурному катанию.