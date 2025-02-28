В Москве началась ежегодная природоохранная акция «Первоцвет», инспекторы уже изъяли более 2 тыс. ранних цветов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Ежегодная природоохранная акция «Первоцвет» стартовала в Москве. С начала проведения профилактических мероприятий изъято более 2 тыс. раннецветущих растений. Инспекторы департамента природопользования каждую весну проводят проверки по выявлению фактов незаконной торговли краснокнижными цветами. Точки продажи нарушители обычно устанавливают в местах с высокой проходимостью», – говорится в публикации.

Как уточняется, особенно популярны у недобросовестных торговцев подснежники или галантусы.

В ведомстве напомнили, что о нелегальной торговле можно сообщить по телефону Единой справочной службы Москвы: 8 (495) 777⁠-77⁠-77.

Как ранее сообщали «Известия», в Красную книгу Москвы внесены 573 вида животных, растений и грибов.