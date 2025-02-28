Пять подземных пешеходных переходов капитально отремонтируют

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт пяти подземных пешеходных переходов. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В этом году обновим пять сооружений – два на Ленинградском шоссе, переход возле пересечения ул. Весенняя и Сколковского шоссе, сооружение на 6 км МКАД и переход на ул. Говорова», – пояснил Бирюков.

Он подчеркнул, что такие работы проводятся поэтапно, поэтому часть каждого сооружения обязательно открыта для прохода пешеходов.