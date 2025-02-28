В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали курс программирования на отечественном микроконтроллере

Он применяется в рамках специального курса, предполагающего углубленное изучение электронных компонентов, основ схемотехники и радиотехники.

Для будущих специалистов в области радиоэлектронной промышленности подготовили интерактивный курс «Аппаратное программирование на отечественном микроконтроллере “MIK32 Амур”». Он разработан Московским городским педагогическим университетом (МГПУ) в сотрудничестве с резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Микроконтроллер “MIK32 Амур” для курса МГПУ разработал и выпускает резидент особой экономической зоны “Технополис Москва” завод “Микрон”. Новая образовательная программа рассчитана на учащихся 7-11-х классов и будет внедрена в рамках углубленного изучения предмета технологии, информатики и радиотехники. В учебный процесс интегрирована исключительно отечественная техническая и компонентная база, что полностью соответствует целям достижения технологического суверенитета. Программа включает углубленное изучение электронных компонентов, основ схемотехники, радиотехники, архитектуры и программирования микроконтроллера», — рассказал Анатолий Гарбузов.

Процессу обучения помогут конструкторские наборы, разработанные в вузе, с использованием отладочной платы на базе микроконтроллера «MIK32 Амур». Школьники будут собирать различные электронные инженерно-технические разработки, применяя собственный цифровой код, а также программировать их, загружать программы в микроконтроллер и самостоятельно создавать новые изделия.

Включение в учебный процесс отечественного решения позволит подготовить качественных специалистов для полупроводниковой отрасли России.

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» активно сотрудничают с образовательными учреждениями города, чтобы обучить и в дальнейшем трудоустроить технических специалистов на свои производства. Например, «Микрон» в 2024 году провел 30 карьерных мероприятий для школьников и студентов.

«Завод ведет системную работу по развитию кадрового потенциала в сфере наукоемких технологий, участвует в проектных инициативах профильных вузов, организует производственную практику и учебную стажировку студентов. В 2024 году 109 студентов прошли учебную, производственную и преддипломную практику на “Микроне”. Предприятие поддерживает партнерские отношения с 23 учебными заведениями в семи городах России: Москве, Казани, Иванове, Новочеркасске, Самаре, Екатеринбурге, Томске», — сообщил генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь объектов территорий, на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 390 гектаров. На протяжении нескольких лет ОЭЗ «Технополис Москва» является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.