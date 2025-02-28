Собянин объявил об открытии пяти поликлиник после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 28 февраля, сообщил об открытии пяти поликлиник после реконструкции. Как он отметил, уже начали работать три из них: ГП №109 в Печатниках (ул. Гурьянова, 4к3), ГП №191 в Гольяново (Алтайская ул., 13), а также ДГП №86 на Дмитровке (Коровинское ш., 36А). Две другие поликлиники откроются для приема пациентов с 3 марта: ГП №180 в Митино (Уваровский пер., 4) и поликлиническое отделение №2 ГКБ им. Кончаловского в Зеленограде (корп. 2042).

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В рамках реконструкции поликлиники были приведены в соответствие с новым московским стандартом. Здесь увеличено количество врачей, теперь доступны консультации терапевтов, кардиологов, хирургов, ЛОР-врачей, гастроэнтерологов, эндокринологов и других специалистов. Для диагностики используются современные цифровые рентген-аппараты, МРТ, КТ, УЗИ. Все результаты обследований можно легко просматривать в электронной медицинской карте.

Кроме того, в обновленных поликлиниках уделено внимание комфорту и благоустройству. Для удобства пациентов созданы зоны ожидания, обеспечена безбарьерная среда и интуитивная навигация. Также обновлены дорожки, освещение и зоны для отдыха, добавлено озеленение, что позволяет не только улучшить внешний вид, но и сделать посещение поликлиники более приятным и удобным.

— Программа модернизации городских поликлиник завершена уже в 285 зданиях, — написал Собянин в Telegram-канале.

10 февраля глава города также осмотрел ход строительства нового комплекса Московской городской онкобольницы № 62 в Сколкове, а в своем личном блоге рассказал о реставрации павильона № 35 «Главтабак» на ВДНХ.