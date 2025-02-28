В Бирюлевском дендропарке сожгли кормушки для птиц

Неизвестный поджег кормушки для птиц в Бирюлевском дендропарке в Москве. В результате пожара деревья получили серьезные повреждения. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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— Злоумышленник поджег кормушки для птиц, размещенные на деревьях. В результате возгорания кормушки были полностью уничтожены, а деревья, на которых они находились, получили серьезные повреждения, — рассказала Нефедова.

Силовики ищут злоумышленника, который поджег кормушки. Прокуратура контролирует привлечение его к ответственности.

Ранее, вечером 10 февраля, загорелось кафе в столичном парке «Сокольники» в 1-м Лучевом просеке. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли к месту происшествия и приступили к тушению. На месте работали 32 огнеборца и 9 пожарных машин. Площадь пожара составляла 200 квадратных метров.