Период размножения белок начался в Москве

В столице начался период размножения белок, сообщает пресс-служба нацпарка "Лосиный остров".

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Самцы начинают издавать громкие звуки, стучать по стволам деревьев, энергично передвигаться, демонстрировать агрессивное поведение по отношению к соперникам, а также стремятся привлечь внимание потенциальных партнерш.

Выбрав спутника, самка уединяется с ним в шарообразном логове – гайне, либо в дуплах дятлов и жилищах ворон. Примерно через 40 дней ожидается появление на свет потомства, которое обычно насчитывает от 3 до 10 бельчат. В воспитании детенышей самцы не участвуют, рассказали в пресс-службе.

Белки заводят потомство два раза в году. Первый раз, как правило, в феврале, второй – в июле-августе.

Ранее брачный период начался и у столичных зайцев. До июня поведение животных будет отличаться "особой смелостью", поэтому горожане смогут встретить их в светлое время суток, отметили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Для дневной лежки и размножения зайцы предпочитают склоны с кустарниками, молодыми осинами и высокотравьем, а также сухие островки на заболоченных территориях.