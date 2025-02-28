В Москве выберут лучших педагогов

Победители представят Москву на федеральных конкурсах профессионального мастерства

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В столице до 4 марта открыт прием заявок на главный конкурс педагогического мастерства «Педагоги года Москвы». В рамках состязания учителя, воспитатели, педагоги-психологи, дефектологи и логопеды будут отвечать на вопросы экспертов, проводить мастер-классы, просветительские беседы и пресс-конференции.

— Конкурс «Педагоги года Москвы» — это главная площадка, на которой можно познакомиться с лучшими практиками столичной системы образования. Учителя могут поделиться методическими наработками, обменяться знаниями с коллегами и получить награды за свои достижения. Количество участников конкурса постоянно растет. Так, в 2023 году заявку подали свыше двух тысяч человек, в 2024-м — уже более трех тысяч педагогов», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

Организатором выступает Корпоративный университет столичного Департамента образования и науки. В конкурсе шесть номинаций, которые охватывают все сферы педагогической деятельности, — «Учитель года Москвы», «Воспитатель года Москвы», «Педагог-психолог года Москвы», «Учитель-дефектолог года Москвы», «Педагогический старт» для начинающих учителей и «Сердце отдаю детям» для педагогов дополнительного образования.

Участников ждет отбор в несколько этапов. Первый — дистанционный, конкурсанты представят свои педагогические навыки и находки, свои ожидания от участия в конкурсе в видеоформате. Следующие этапы проходят очно: педагоги ответят на вопросы экспертов, проведут мастер-классы. В суперфинале выступят с просветительской беседой и примут участие в пресс-конференции.

Победителей наградят на торжественной церемонии в конце мая. Они представят Москву на федеральных этапах конкурсов профессионального мастерства. Самый известный из них — «Учитель года России».

В прошлом году в номинации «Учитель года Москвы» первое место заняла Анастасия Морозова, учитель английского языка и изобразительного искусства школы «Перспектива». Лучшим воспитателем стала Наталья Рыбальченко из школы № 2100.

В номинации «Педагог-психолог года Москвы» победила Евгения Раздайбедина (школа № 1547). В номинации «Учитель-дефектолог года Москвы» награды получили два специалиста: лучшим логопедом стала Юлия Бушманова (школа № 1412), а дефектологом — Анна Шамонина (школа-интернат № 65).

В номинации «Сердце отдаю детям» первое место завоевала Леонсия Литвинова, педагог дополнительного образования школы «Воробьевы горы». В номинации «Педагогический старт» лучшим молодым специалистом признали Айнура Бекетова, учителя русского языка и литературы школы № 2086, и команду педагогов школы № 1400.

Участие столичных педагогов в конкурсах профессионального мастерства повышает их квалификацию и соответствует задачам проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети».