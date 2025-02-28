Москвичам пообещали ливни и мокрый снег

Со 2 по 6 марта в Москве выпадет около трети месячной нормы осадков — 39 процентов. Об этом сообщила в Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Зима распрощается с Подмосковьем сухой и солнечной погодой. А начало весны будет хотя и теплым, но пасмурным и сырым, предсказала синоптик. За первые пять дней марта атмосферное давление в Москве понизится на 20 единиц вместе со сменой антициклона на глубокий циклон.

Осадки начнутся сначала в виде небольшого снега, который сменится мокрым снегом, а затем и дождем. Температура воздуха с первых чисел марта окажется выше нормы, но за тепло придется расплачиваться хмурым серым небом.

При этом ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что долгосрочные прогнозы предполагают дефицит осадков в марте — он составит 10-30 процентов. По словам синоптиков, первый месяц весны будет аномально теплым, столбики термометров в отдельные дни могут подниматься до плюс 10 градусов.