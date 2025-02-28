Началось строительство Шелепихинского газопровода под Москвой-рекой

Строительство Шелепихинского газопровода-дюкера началось под Москвой-рекой. Основная его часть пройдет на глубине более 10 м, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"[Газопровод] соединит Большую Филевскую улицу с Шелепихинской набережной, на долгие годы повысив надежность газоснабжения центральной и западной частей города. <…> Специалисты "Мосгаза" строят его методом микротоннелирования - без рытья траншей, почти без шума и влияния на экологию", - говорится в сообщении.

Комплексная программа реконструкции 12 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления идет с 2018 года. На сегодняшний день модернизированы 10 подводных объектов. В работе оставшиеся два - Щукинский и Кропоткинский.