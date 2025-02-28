Московская служба занятости проведет бесплатные тренинги в марте

В московских центрах «Моя работа» и «Моя карьера» в марте пройдут бесплатные тренинги, которые помогают найти работу и успешно пройти испытательный срок, а также организовать собственное дело.

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Об этом пишет сайт mos.ru со ссылкой на пресс-службу Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов сообщил, что в прошлом году тренинги прошли более 65 тыс. москвичей.

По его словам, в марте в центре «Моя карьера» пройдёт марафон «Хочу работать», практикум «Самопрезентация» и тренинг «Управляй своей карьерой», а в центре «Моя работа» — тренинги «Узнай, какой ты предприниматель», «Бизнес-идея: как найти и выбрать?» и другие.

Ранее первый замдиректора службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Роман Никитин рассказал, что в рамках встречи «Хочу работать» в столице более 30 крупных компаний предложат вакансии для соискателей с инвалидностью.